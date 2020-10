Le régulateur belge se penche sur des transactions de H2O AM et Merit Capital

Le régulateur financier belge est en train d'enquêter sur plusieurs transactions entre H2O AM et un fonds belge, portant sur des obligations liées à Lars Windhorst, a révélé le quotidien économique belge néerlandophone De Tidj. La contrepartie en question, Merit Capital NV, aurait acquis des titres illiquides détenus par H2O AM. Si ces transactions apparaissent dans les comptes publiés par la firme de Bruno Crastes, Merit Capital a nié auprès de ses clients, et du Financial Times mi-septembre, avoir réalisé ces achats de plusieurs centaines de millions d'euros. Basée à Anvers, Merit Capital a été acquise en 2018 par Duet Group, dont le directeur général Henry Gabay est un associé de Lars Windhorst. Henry Gabay comptait tripler les encours sous gestion, qui s'élevaient alors à 1,5 milliard d'euros, selon Bloomberg.