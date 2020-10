Le régulateur belge enquête sur des transactions de H2O AM et Merit Capital

Le régulateur financier belge est en train d'enquêter sur plusieurs transactions entre H2O AM et un fonds belge, portant sur des obligations liées à Lars Windhorst, a révélé le quotidien économique belge néerlandophone De Tidj, sur la base de sources proches du dossiers.

La contrepartie en question, Merit Capital NV, aurait acquis des titres illiquides détenus par H2O AM, ces fameux titres qui lui valent nombre de déboires depuis l'été 2019. Si ces transactions apparaissent dans les comptes publiés par la firme de Bruno Crastes, Merit Capital a de son côté nié auprès de ses clients, et du Financial Times mi-septembre, avoir réalisé ces achats, qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros. Le directeur général de la société belge, Jan De Coninck, avait même indiqué à De Tidj, courant septembre, envisager des poursuites contre H2O AM.

Basée à Anvers, Merit Capital a été acquis en 2018 par Duet Group, dont le directeur général Henry Gabay est un associé de Lars Windhorst. Henry Gabay comptait tripler les encours sous gestion, qui s'élevaient alors à 1,5 milliard d'euros, selon Bloomberg. L'ensemble des représentants de Duet au conseil d'administration de Merit Capital, dont Henry Gabay, ont démissionné au début du mois, en raison de l'enquête en cours, ont indiqué les sources.