Bruxelles redémarre les fonds européens d’investissement à long terme

La Commission européenne (CE) a lancé lundi une consultation publique en vue d’une révision du cadre juridique des fonds européens d'investissement à long terme (Eltif). Prévue pour le 3ème trimestre 2021 dans le plan d’action sur l'Union des marchés de capitaux (UMC) présenté le 25 septembre par Bruxelles, cette révision visera à promouvoir le recours aux Eltif. L’exécutif européen cherche d'abord à en identifier les causes. Introduit en 2015, le label européen devait faciliter les investissements dans des actifs de très long terme tels que le financement en dette des PME, les transports et les infrastructures, via des fonds d’investissement alternatifs. La consultation, qui restera ouverte jusqu’au 19 janvier 2021 s’adresse en particulier aux sociétés de placements, aux établissements de crédits, aux différents investisseurs ou encore aux universitaires et aux think tanks.