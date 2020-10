Une deuxième vague de dégradation de notes souveraines s’esquisse

Certaines économies de la planète pourraient voir leur note de crédit abaissée ou menacée de l'être dans les prochains mois, avertit le principal analyste en charge des notes souveraines chez S&P Global. Roberto Sifon-Arevalo, directeur exécutif en charge des notes souveraines au sein de l'agence de notation, a dit à Reuters que les coûts colossaux liés au soutien aux systèmes de santé, aux entreprises et aux salariés depuis le début de la pandémie étaient en train de dégrader les finances publiques de certains pays. S&P Global a déjà abaissé les notes ou les perspectives de près de 60 pays depuis le début de l'année mais ce mouvement n'a que peu concerné les pays les plus riches. Or ils vont voir en un an leur ratio d'endettement (la dette publique rapportée au produit intérieur brut) s'envoler de 15 à 20 points de pourcentage.