Apex met la main sur la ManCo FundRock

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La course à la taille et le développement international des ManCo se poursuit. Le groupe Apex a annoncé le projet d'acquisition auprès de BlackFin Capital de FundRock Management Company et de FundRock Partners, son entité basée au Royaume-Uni. Le montant de l'acquisition est resté confidentiel....