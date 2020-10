Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le yuan a perdu 0,8% lundi, autour de 6,746 yuans pour un dollar, alors que l'indice dollar DXY revenait à un plus bas de trois semaines (autour de 93), après avoir gagné 7% face au dollar depuis fin mai et atteint 6,693 vendredi, son plus haut niveau depuis un an et demi. La raison : la Banque...