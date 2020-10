La baisse des impôts de production s’effectuera sans condition pour les entreprises

Il n'y aura «pas de condition» à la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production des entreprises en 2021, a insisté le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lundi, lors de l'ouverture des débats sur le projet de loi de finances pour 2021 à l'Assemblée nationale. La gauche et quelques élus de LREM demandent des «contreparties» sociales et écologiques. Le ministre de l'Economie a toutefois souhaité que les entreprises «s'engagent dans trois directions: la baisse des émissions de CO2 (...), la parité et l'égalité femme-homme (...) et la promotion du dialogue social». «Je suis favorable à la création d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre simplifié mais obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés à court terme, et pour les entreprises de plus de 50 salariés dans un second temps», a précisé Bruno Le Maire sur le premier point.