Wall Street accuse le coup face au gel des discussions sur le plan de relance

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Donald Trump a, une fois de plus, fait basculer Wall Street dans le rouge. Il a annoncé mardi le gel des négociations entre son administration et les élus démocrates du Congrès sur un vaste plan de soutien à l’économie américaine, et ce jusqu’à l’élection présidentielle du 3 novembre aux États...