Jerome Powell appréhende une dynamique de récession

La reprise de l’économie américaine est loin d’être achevée et la dynamique risque de s’inverser si le coronavirus n’est pas maîtrisé et si la croissance n’est pas soutenue, a déclaré mardi Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), plaidant pour une aide accrue aux entreprises et aux ménages. «Trop peu de soutien conduirait à une reprise faible, créant des difficultés superflues pour les ménages et les entreprises», a-t-il dit lors de l’assemblée générale annuelle de la National Association for Business Economics (NABE). La Fed a réduit son taux de référence à près de zéro en mars, a acheté des montants sans précédent d’obligations d’État et a proposé de prêter directement aux entreprises, aux villes et aux États pour assurer le fonctionnement des marchés. Républicains et démocrates se trouvent dans une impasse depuis des mois sur l’élaboration d’un plan d’aide (lire par ailleurs).