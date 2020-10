Amundi lance sa joint-venture en Chine

Amundi et BOC Wealth Management, la filiale de Bank of China (BoC), ont donné mercredi le coup d'envoi à leur société commune dans la gestion d'actifs en Chine, après avoir obtenu une licence de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances. Amundi BoC Wealth Management Company Limited, la joint-venture, commencera ses activités dès le mois d’octobre. Elle est détenue à 55% par Amundi et à 45% par Bank of China. Amundi avait annoncé la création de cette joint-venture fin 2019. Amundi BoC Wealth Management a d’abord vocation à proposer des produits à des particuliers, en priorité ceux déjà clients de BoC. La société élargira ensuite son offre à d’autres distributeurs et des plateformes, avant de proposer ses offres au marché institutionnel. La présidence de la société a été confiée à Liu Huijun, une dirigeante de Bank of China.