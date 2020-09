Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Donald Trump a payé seulement 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016 et 2017, et il n'a versé aucun impôt sur le revenu lors de 10 des 15 dernières années, en dépit des 427,4 millions de dollars (366 millions d'euros) qu'il a perçus au cours de l'année 2018 pour son émission de télé-réalité et d...