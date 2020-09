Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le géant de l'informatique Microsoft a révélé ce jeudi avoir détecté des cyberattaques venant de Russie et de Chine et visant des personnes et organisations politiques liées à la préparation de l'élection présidentielle américaine. Des hackers ont ciblé les équipes de campagne du président...