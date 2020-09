Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les panélistes n’anticipent toujours pas de changement sur les taux courts. La visibilité n'est pas meilleure que fin juin et les banques centrales n’ont plus de marge de manœuvre, à part peut-être la Banque d’Angleterre (BoE), nous rappellent Amundi, Carmignac et Ofi AM. Elle a encore fait...