Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le rebond de l’emploi aux Etats-Unis s'est encore atténué en août selon les statistiques publiées vendredi par l’US Labor of Statistics, qui fait état de 1,371 million de créations d'emplois non agricoles après des chiffres de 4,8 millions et 1,7 million en juin et juillet. Le taux de chômage...