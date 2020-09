La valse des dirigeants continue à La Française

Agrandi dans la foulée du départ de Xavier Lépine en mai dernier, le directoire de La Française va déjà voir une de ses têtes changer. La Française a en effet annoncé la nomination de Philippe Depoux en tant que président de La Française Real Estate Managers et membre du directoire du groupe, en remplacement de Marc Bertrand, présent au sein de l'entreprise depuis plus de 20 ans. Celui-ci avait fait son entrée au directoire en mai avec Philippe Lecomte, qui était en charge du développement commercial du groupe à l'international et qui est devenu responsable de l'ensemble du développement commercial. La présidence était revenue à Patrick Rivière, l'ancien bras droit de Xavier Lépine.

La filiale du Crédit Mutuel Nord Europe, dont l'immobilier représente plus de la moitié de ses 50 milliards d'euros d'encours gérés, ne donne pas les raisons de ce départ. Elle souligne que l'immobilier est «au cœur de sa stratégie de développement». Les encours de cette activité ont en effet plus que quadruplé pour atteindre 25 milliards d'euros. «La Française ambitionne de poursuivre et d’accélérer ce développement sur une classe d’actifs devenue incontournable pour l’ensemble des investisseurs dans le contexte actuel de taux durablement bas, et qui, à la suite de la pandémie du Covid-19, devra faire face à de nouveaux enjeux», écrit-elle. Par la même occasion, le groupe a décidé que toute l'offre immobilière sera regroupée sous celle de «La Française Real Estate Managers», y compris à l'international.

Âgé de 58 ans et diplômé de Sup de Co Rouen (NEOMA), Philippe Depoux est passé par diverses entreprises au sein du monde immobilier comme Groupama Immobilier, Axa Reim, la Société Foncière Lyonnaise, Generali Immobilier et Gecina. Il a été directeur général des trois dernières. Depuis 2017, il était le directeur général de la Compagnie Lebon (lire en rubrique Nominations).

Le changement sera effectif à compter du 30 septembre.

Philippe Depoux sera entouré de Marc-Olivier Penin, directeur général de La Française Real Estate Managers, en charge de l’offre immobilière à destination des clients particuliers incluant notamment les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) ; et de David Rendall, nouvellement nommé directeur général de La Française Real Estate Managers, en charge de l’offre de gestion de mandats immobiliers dédiés aux institutionnels sur des stratégies Core/Core+, Value Added et Opportunistes.