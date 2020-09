Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Rien ne sera plus comme avant… Les entreprises comme les ménages vont intégrer que leurs attentes de revenus vont évoluer avec les nouvelles perspectives de croissance. «D'une manière ou d'une autre, les attentes se forment à partir des expériences du passé, et des ‘mises à jour’ au fur et à...