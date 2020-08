Paris et sa région ont perdu les deux tiers de leurs revenus touristiques

L'activité touristique à Paris et sa région s'est effondrée au premier semestre avec la crise du Covid-19. Sur la période, les recettes liées à l'activité touristique sont tombées à 3,8 milliards d'euros contre 10,2 milliards sur les six premiers mois de l'année 2019, soit une chute de 62%, selon des chiffres du Comité régional du tourisme (CRT) de Paris Ile-de-France publiés jeudi. 9,4 millions de touristes ont visité la capitale et sa région au premier semestre, contre 23,7 millions un an plus tôt. Au premier semestre 2020, les nuitées hôtelières sont en recul de 61% par rapport aux six premiers mois de 2019. Un plan de sauvetage pour le tourisme a été lancé fin mai, avec notamment la CDC (Caisse des depôts) et de Bpifrance. Depuis début août, les banques proposent également un prêt garanti de l'Etat dit "saison" pour les professionnels du secteur.