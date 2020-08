Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a annoncé hier la démission de son gouvernement, six jours après l'explosion meurtrière qui a détruit une partie de Beyrouth et exacerbé une grave crise politique, économique et sociale dans le pays. Lors d'une allocution télévisée, Hassan Diab a déclaré...