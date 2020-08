Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La production dans le secteur automobile britannique a chuté au premier semestre 2020 de plus de 40% en rythme annuel, à un plus bas depuis 1954, alors que la crise sanitaire liée au coronavirus a provoqué la fermeture des usines et concessionnaires, a rapporté hier la fédération nationale des...