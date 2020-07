L’Union européenne devient un gros émetteur de dette publique

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le plan de relance Next Generation EU de 750 milliards d’euros décidé mardi par les 27 Etats membres de l’Union européenne (UE) va l’amener à devenir l'un des plus gros émetteurs d'obligations publiques sur les marchés européens. Cette explosion des besoins, de plus de 700 milliards entre les 390...