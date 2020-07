Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’édition 2020 du World Wealth Report publié par Capgemini indique que la richesse et le nombre de particuliers fortunés ont augmenté de près de 9% dans le monde en 2019, avec une croissance est désormais plus forte en Amérique du Nord et en Europe qu’en Asie-Pacifique, frappée en premier par le...