L’Insee anticipe un rebond de l’économie française au second semestre

L’Insee, dans sa dernière note de conjoncture, anticipe un fort rebond au deuxième semestre du produit intérieur brut (PIB) de la France. Il s'était contracté de 5,3% sur les trois premiers mois de l'année, et devrait avoir chuté de 17% au deuxième trimestre, indique l’Insee, qui s’attend ensuite à un rebond d'environ 19% du PIB au troisième trimestre, avant une progression de 3% au quatrième trimestre. La perte d'activité en juin s'établirait à environ 12% par rapport à une situation normale (contre -22% en mai et -30% en avril), selon l’Insee, confirmant les estimations de la Banque de France (BdF). Cette dernière a estimé lundi que le PIB avait plongé de 14% au cours du deuxième trimestre et devrait connaître un rebond de même ampleur au cours du troisième trimestre.