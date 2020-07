Les gérants actions anticipent une résistance des bourses d'ici la fin 2020

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

En dépit d'une globale stabilité des bourses sur le mois écoulé, le Panel Actions a dû relever ses objectifs à six mois pour s'ajuster au niveau actuel des indices. Il anticipe une stabilité du S&P 500 et de l'Euro Stoxx 50, et une progression d'un peu plus de 1% du Nikkei et du CAC 40. En...