La Chine prend la main sur Hong-Kong

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Comme un symbole, à la veille des défilés du 1er juillet à Hong-Kong en faveur de la démocratie et un an après les manifestations monstres qui avaient rassemblé plus de 500.000 personnes, Xi Jinping, le président chinois, a promulgué la loi sur la sécurité nationale dans l’ancienne colonie...