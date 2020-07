Emmanuel Macron écarte la proposition de taxe sur les dividendes

Emmanuel Macron a rejeté lundi matin la proposition qui avait été faite par la convention citoyenne pour le climat de taxe de 4% sur les dividendes. «Mettre sur tous les investissements une taxe, c'est réduire notre chance d'attirer l'investissement supplémentaire», a déclaré le président de la République depuis l'Elysée. Cette taxe aurait été appliquée sur les entreprises versant plus de 10 millions d’euros de dividendes par an. Le premier gouvernement de François Hollande avait créé une taxe sur les dividendes de 3% en 2012 mais celle-ci, invalidée par la Justice, a été supprimée en 2018. Emmanuel Macron a toutefois annoncé que 15 milliards d'euros supplémentaires seraient injectés sur deux ans pour la conversion écologique de l'économie française, au lendemain d'une vague écologiste au second tour des élections municipales. Un projet de loi reprenant la quasi-intégralité des 149 propositions de la Convention sera présenté d'ici la fin de l'été, a aussi annoncé le président.