Ostrum et LBP AM signent leur opération de rapprochement

Après douze mois de discussions, les groupes BPCE et La Banque Postale annoncent ce lundi la signature le 28 juin de l’opération de rapprochement d’une partie des activités d’Ostrum AM, un des plus gros affiliés de Natixis IM (groupe BPCE), avec une partie des activités de La Banque Postale AM (LBPAM). « La crise n’a pas du tout remis en question la rationalité de notre projet et les tendances structurelles qui ont mené au rapprochement d’Ostrum AM et LBPAM », explique Philippe Setbon, directeur général d’Ostrum AM.

Ce mariage doit permettre de construire l’un des leaders « si ce n’est le leader de la gestion d’actifs sous contraintes de passif », ajoute le dirigeant. Avec 415 milliards d’euros d’actifs à cette date, la nouvelle société ainsi constituée se situerait au neuvième rang européen, « avec des ambitions de croissance fortes portées par les deux groupes bancaires actionnaires ».

Les actifs seront constitués à 74% de gestion assurantielle (gestion taux mais aussi actions qui correspondent à des mandats assurantiels), 10% de gestion monétaire, 10% d’OPC ouverts taux et crédit, et environ 6% de gestion diversifiée. « Ce sont des activités relativement peu margées, largement guidées par les volumes. D’où une partie du rationnel du rapprochement. Nous avons donc vocation à capter de nouveaux clients, y compris au niveau européen, mais aussi en étant attentif aux opportunités d’acquisitions qui ne manqueront pas dans le contexte post-Covid », relate Philippe Setbon.

Dans ce schéma, 64% des encours sont apportés par Ostrum et 36% par LBPAM. L’actionnariat établi il y a plusieurs mois n’a pas changé, Natixis IM étant l’actionnaire majoritaire avec 55%.

La future entité Ostrum conservera ce nom avec une simple évolution de la marque (changement de logo et de base line) pour une meilleure appropriation par les équipes. Ostrum va en effet accueillir 110 salariés de La Banque Postale AM à partir du closing de l’opération prévu pour fin octobre-début novembre.

Enfin, concernant la gouvernance, alors qu’Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBPAM avait été annoncée dans un premier temps comme la future numéro deux de Philippe Setbon avant une rapide rectification, c’est finalement Mathieu Cheula, proposé par LBP, qui prendra la direction générale déléguée. Le comex sera composé de neuf personnes au total, cinq issues d’Ostrum et quatre de LBPAM.