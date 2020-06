Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par un assouplissement des règles bancaires qui a relégué au second plan les craintes liées à l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis et le recul moins important que prévu des inscriptions au chômage. L'indice Dow Jones a gagné 1,18% à 25 745...