La gestion d’actifs européenne encaisse le choc Wirecard

Dans son rapport annuel 2019, l’opérateur boursier allemand Xetra relevait que Wirecard représentait fin décembre 2019 le deuxième plus gros livre d’ordres de la plate-forme, soit un volume de l’ordre de 62,5 milliards d’euros. Six mois plus tard, la firme allemande est insolvable....