Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité a enregistré une baisse record en mai en France (hors Mayotte) mais les effectifs cumulés des catégories A, B et C de chômeurs a atteint un plus haut historique, à 6,125 millions, en hausse de 1%, selon le ministère du Travail et Pôle...