La Fed craint un impact durable de la crise malgré des signes encourageants

L'économie américaine risque toujours de subir des dommages durables en raison de l'envolée du chômage et du nombre de faillites parmi les petites entreprises provoquée par la pandémie, a prévenu mardi Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed). La crise actuelle risque également d'accentuer les fractures de la société américaine, alors que les pertes d'emplois et les cas de contamination du Covid-19 ont durement frappé les faibles revenus, les minorités et les femmes, a également pointé le banquier central devant le Congrès. Le niveau d'activité américain reste nettement inférieur à celui observé avant le début de l'épidémie. Les ventes de détail aux Etats-Unis ont rebondi de 17,7% en mai par rapport à avril. La production industrielle américaine a par ailleurs progressé de 1,4% le mois dernier, selon la Fed. Il a réitéré mardi l'engagement de la Fed à mobiliser tous ses outils pour favoriser la reprise, notamment en maintenant ses taux proches de zéro pendant une période prolongée.