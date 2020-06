Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'activité manufacturière dans la région de New York s'est redressée bien plus nettement qu'attendu depuis le début du mois de juin, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale. Son indice «Empire State» est remonté à -0,2 après -48,5 en mai et un plus bas...