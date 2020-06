Le programme d’aide aux PME américaines a manqué sa cible

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le gouvernement américain est intervenu rapidement face à la crise pour répondre aux besoins des PME via son Paycheck protection program (PPP) et la facilité PPPLF, «mais la première tranche du PPP a probablement raté sa cible en termes de géographies, d'industries et de tailles, pour répondre à...