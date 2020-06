L’Allemagne annonce un plan de relance de 130 milliards d’euros

Angela Merkel a annoncé mercredi avoir conclu un accord au sein de la coalition réunissant conservateurs et socio-démocrates sur un plan de relance de 130 milliards d'euros. Ce paquet fiscal représente 3,8% du produit intérieur brut allemand. Il s'ajoute au plan de soutien de quelque 1.000 milliards approuvé par Berlin au pic de la pandémie.

Le nouveau plan prévoit une baisse temporaire de la TVA de 19% à 16% de juillet à décembre et une allocation de 300 euros par enfant pour les familles. Du côté des entreprises, de nouvelles aides comme le plafonnement des cotisations sociales et des prêts d'urgence aux PME les plus touchées par la crise sont prévues.

L'accord comprend aussi une enveloppe de 50 milliards d'euros destinée à favoriser la transition énergétique et l'innovation. Elle intègre le doublement de la prime à l'achat d'un véhicule électrique, de 3.000 à 6.000 euros.

La prime à l'achat de véhicules polluants, finalement abandonnée à la demande des sociaux-démocrates du SPD, a été le point le plus discuté du plan. Les cours des constructeurs automobiles allemands Volkswagen, BMW et Daimler, reculaient jeudi matin en Bourse suite à cet arbitrage.