Les investisseurs plébiscitent la dette italienne

L'Italie a levé hier 14 milliards d'euros au moyen de l'émission par syndication d'obligations d'Etat à 10 ans. La demande pour ce nouvel emprunt à échéance en décembre 2030 a dépassé 108 milliards d'euros, un signe que l'appétit des investisseurs pour la dette italienne reste élevé malgré les inquiétudes sur sa viabilité. Une émission d'obligations indexées sur l'inflation réalisée fin mai avait déjà battu un record. Le spread de cet emprunt obligataire a été fixé 9 points au-dessus du rendement de 0,95% de l'obligation (BTP) 2030, utilisée comme référence. Le coupon s'élève à 1,650%. Les obligations ont été émises à 99,520% du pair, ce qui fait ressortir un rendement global de 1,707%. «La question de la viabilité à long terme de la dette italienne se pose avec plus d'acuité malgré la faiblesse des taux d'intérêt et les progrès vers la création d'un fonds de relance européen», indique Scope Ratings. «Cependant, les actions de la BCE et de l'Union européenne ralentissent la détérioration du crédit de l'Italie en dépit de l'augmentation de sa dette publique», ajoute l'agence de notation.