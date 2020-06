Les actions européennes accentuent leur rebond

Les places boursières européennes confirment leur pleine forme ce matin après la publication de l’indice PMI des services en Chine et à la veille de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). Ce matin, le retour au-dessus de 50 de l’indice PMI chinois des services pour la première fois depuis janvier conforte les investisseurs dans l’idée que l’économie mondiale pourrait rapidement redémarrer.

Les opérateurs s’attendent par ailleurs à une augmentation et au rallongement de la durée du programme de rachat d’actifs d’urgence (PEPP) de la BCE dès demain. Les marchés actions semblent peu affectés par les tensions entre Pékin et Washington et aux Etats-Unis. Les valeurs européennes surperforment même le marché américain, signe de la rotation vers les valeurs cycliques et value à l’œuvre depuis plusieurs séances.

A 13h30, l’indice Euro Stoxx 50 gagne 1,84%, à 3.217,16 points. Francfort et Milan affichent les meilleures performances avec des gains de 2,26% pour le Dax et de 2,19% pour le FTSE MIB. A Paris, l’indice CAC 40 progresse de 1,93%, à 4.952,55 points. Si ces indices sont encore loin de leur point bas de mars en pleine panique boursière mais aussi de leur niveau de début d’année, le Dax ne cède plus que 7,2% depuis janvier (-14 % pour l’Euro Stoxx 50, -17,5% pour le FTSE MIB et -17,2% pour le CAC 40).