Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les ventes au détail en Allemagne ont reculé de -5,3% en avril, après un recul de -4,0% en mars selon Destatis, à leur rythme le plus rapide depuis 2007. Le consensus Reuters prévoyait une chute de -12%. Sur un an, elles affichent une baisse de -6,5%, contre -14,3% attendu par le consensus et...