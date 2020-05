Emmanuel Macron et Angela Merkel préparent une «initiative commune»

Angela Merkel et Emmanuel Macron lors du sommet franco-allemand du 13 juillet 2017

Emmanuel Macron et Angela Merkel s'entretiendront ce lundi avant de présenter vers 17 heures une «initiative franco-allemande» portant notamment sur des question de santé, de relance économique face à l'épidémie de coronavirus, de transition écologique et numérique et de souveraineté industrielle, a annoncé la présidence française.

Le chef de l'Etat français et la chancelière allemande «s'entretiendront en visio-conférence à partir de 15h30, a indiqué l'Elysée dans une note à la presse.

Après l’Eurogroupe encore décevant de vendredi, la Commission européenne devrait présenter le 27 mai à Bruxelles ses instruments de relance économique pour sortir l'Union européenne de la récession.