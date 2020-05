La Fed demande plus de soutien budgétaire

Le président de la Réserve fédérale (Fed) américaine, Jerome Powell, s'est prononcé mercredi, dans un discours retransmis en ligne par le Peterson Institute for International Economics, en faveur de mesures de relance budgétaires plus importantes pour atténuer la brutalité du choc économique provoqué par l'épidémie de coronavirus et assurer l'efficacité du dispositif mis en oeuvre depuis le mois de mars. Il a aussi averti que la reprise risquait de s'avérer plus lente que ce qui semblait possible il y a encore quelques semaines. Le Congrès américain a déjà débloqué près de 2.900 milliards de dollars pour soutenir les ménages, les entreprises, le système de santé et les collectivités locales affectés par la crise sanitaire et les mesures de confinement.