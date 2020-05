La Fed appelle à plus de soutien budgétaire

Le président de la Réserve fédérale (Fed) américaine, Jerome Powell, s'est prononcé mercredi en faveur de mesures de relance budgétaires plus importantes pour atténuer la brutalité du choc économique provoqué par l'épidémie de coronavirus et assurer l'efficacité du dispositif mis en oeuvre depuis le mois de mars.

« L'ampleur et la rapidité de ce retournement sont sans précédent dans l'histoire récente », a déclaré Jerome Powell dans un discours retransmis en ligne par le Peterson Institute for International Economics, en jugeant la crise actuelle « bien pire que toutes les récessions [traversées] depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Le banquier central a également averti que la reprise risquait de s'avérer plus lente que ce qui semblait possible il y a encore quelques semaines.

Le Congrès américain a déjà débloqué près de 2.900 milliards de dollars pour soutenir les ménages, les entreprises, le système de santé et les collectivités locales affectés par la crise sanitaire et les mesures de confinement. Ce plan de relance, équivalent à 14% du produit intérieur brut (PIB) américain, constitue « la réponse la plus importante et la plus rapide » déclenchée face à une récession depuis la guerre, a souligné Jerome Powell.

Mais « il se peut qu'il ne s'agisse pas du dernier chapitre [de la crise, ndlr], la trajectoire étant à la fois très incertaine et soumise à des risques importants », a mis en garde le responsable. « Un soutien budgétaire supplémentaire pourrait être coûteux mais vaudrait la peine s'il permettait d'éviter des dommages économiques à long terme et de bénéficier d'une reprise plus forte », a-t-il préconisé.

Jerome Powell a déclaré que les premières statistiques avaient révélé que le ralentissement économique touchait déjà les ménages les moins capables de le supporter.

Une enquête de la Fed qui sera publiée jeudi indique que parmi les personnes qui travaillaient en février, près de 40% des ménages gagnant moins de 40.000 dollars par an ont perdu un emploi en mars. « Ce retournement de situation économique provoque un niveau de douleur difficile à décrire », a souligné le président de la Fed.

La Fed envisage de nouvelles mesures de soutien

Les récentes tentatives visant à débloquer une nouvelle enveloppe budgétaire face à la crise peinent à aboutir à Washington.

Même si la Fed est déjà vigoureusement intervenu ces deux derniers mois, Jerome Powell a indiqué que de nouvelles mesures de soutien pourraient s'avérer nécessaires. En revanche, la banque centrale n'a pas changé d'opinion au sujet des taux d'intérêt négatifs, qui ne font pas partie des options actuellement envisagées, a-t-il précisé.