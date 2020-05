Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé dimanche la prolongation du confinement lié au nouveau coronavirus au moins jusqu'au 1er juin, date à laquelle il espère pouvoir rouvrir progressivement magasins et écoles primaires. Bars et restaurants devront attendre un mois de plus. Il a...