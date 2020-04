Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Réserve fédérale (Fed) américaine a éliminé la règle limitant à six le nombre de retraits qu'il est possible d'effectuer chaque mois sur les comptes épargne (savings deposit) sans avoir à payer de frais. « Les événements financiers associés à la pandémie » ont rendu plus pressants les besoins...