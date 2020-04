L’emploi va payer un lourd tribut en Espagne

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le marché du travail espagnol risque de payer une fois de plus un lourd tribut dans la crise. L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus en Europe avec plus de 22.000 morts et une économie à l’arrêt depuis plus d’un mois et demi. Le déconfinement n’est pas prévu avant mi-mai....