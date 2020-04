Les inscriptions au chômage restent élevées outre-Atlantique

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 18 avril, à 4,427 millions contre 5,237 millions (révisé) la semaine précédente, a annoncé aujourd’hui le département du Travail, mais ce chiffre porte à plus de 26 millions le nombre total d'Américains qui ont perdu leur emploi en cinq semaines seulement. L'économie américaine a ainsi détruit plus d'emplois depuis le 21 mars qu'elle n'en avait auparavant créé entre septembre 2010 et février dernier, soit 22 millions au total. Les économistes attendaient en moyenne 4,2 millions d'inscriptions hebdomadaires au chômage après 5,25 millions annoncées initialement pour la semaine précédente.