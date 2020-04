Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Japon a augmenté son plan de soutien budgétaire à 117.000 milliards de yens (1.100 milliards de dollars, contre 1.000 milliards précédemment) pour tenir compte de la distribution d’argent à tous les citoyens japonais et non plus uniquement aux ménages en difficulté....