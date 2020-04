L’inflation chute aux Etats-Unis

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont subi en mars leur plus forte baisse mensuelle depuis janvier 2015. L'indice des prix à la consommation (CPI) calculé par le département du Travail a ainsi reculé de 0,4% le mois dernier en raison de la diminution des prix de l'essence, de l'hôtellerie, des billets d'avions ou encore de l'habillement. Sur les 12 mois à fin mars, le CPI affiche une progression de 1,5%, contre +2,3% à fin février. Le consensus Reuters prévoyait une baisse de 0,3% sur un mois et une hausse de 1,6% sur un an. Le déclin de l'inflation provient principalement de celui des prix de l'essence, en recul de 10,5% d'un mois sur l'autre.