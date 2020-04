Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Stéphane Corsaletti, l’ancien président d’ABN Amro Investment Solutions, rejoint Allfunds en tant que directeur des investissements. Il y dirigera une équipe de 30 personnes réparties dans le monde entier et qui fournissent des services d’analyses et de conseil à plus de 200 investisseurs...