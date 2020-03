Rome dégaine l’arme budgétaire pour contrer le coronavirus

A l'instar des Britanniques, et de leur plan de soutien budgétaire d'un montant total de 30 milliards de livres «pour protéger les Britanniques, les emplois et les entreprises», dont 7 milliards seront consacrés à l'aide des travailleurs indépendants et des PME, en Italie, le pays européen le plus touché par la crise sanitaire, les autorités ont porté mercredi à 25 milliards d'euros l'effort budgétaire contre le coronavirus. La semaine dernière, Rome évoquait un effort de relance de 7,5 milliards d'euros seulement.