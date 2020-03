Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Peso mexicain a fermé lundi à un taux de 21,17 pour un dollar, le plus bas depuis plus de trois ans, a annoncé la banque centrale du Mexique. L'avancée du nouveau coronavirus et l'effondrement des cours du pétrole dans un contexte d'incertitude mondiale, ont entraîné cette chute de la monnaie...