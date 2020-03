Les marchés actions européens tentent un rebond

Les Bourses européennes rebondissent mardi au lendemain d'un lundi noir sur les marchés, dans l'espoir de mesures de soutien à l'économie de la part du gouvernement américain et de la Banque centrale européenne (BCE).

A 12h25, l'indice Stoxx Europe 600 avançait de 3,38% à 350,98 points. Le CAC 40 et le SBF 120, à Paris, prenaient 3,37% et 3,25% respectivement. Le DAX 30, à Francfort, s'adjugeait 3,23% et le FTSE 100, à Londres, s'appréciait de 3,73%.

Le président américain, Donald Trump, a déclaré que son gouvernement discuterait avec le Congrès de plusieurs mesures pour atténuer l'impact économique du coronavirus, y compris une éventuelle réduction des charges sociales. Donald Trump tiendra une conférence de presse mardi après-midi pour exposer les propositions plus en détail.

«Les marchés accueillent favorablement certaines réformes qui seront [probablement] adoptées par le gouvernement américain, y compris des réductions de charges sociales ou des mesures ciblées pour atténuer les problèmes de trésorerie de certaines entreprises», a commenté Frank Benzimra, responsable de la stratégie pour les actions asiatiques de Société Générale à Hong Kong.

La BCE est, elle, attendue jeudi pour sa décision de politique monétaire. Les investisseurs espèrent une augmentation du volume de rachat d'actifs, actuellement à 20 milliards d'euros par mois, plutôt qu'une modification des taux, notent les analystes d'IG.

En Asie, les principaux indices ont clôturé dans le vert mardi. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,9% et le Shanghai Composite a gagné 1,8%. Le Hang Seng, à Hong Kong, a pris 1,4%.