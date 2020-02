Le taux à 10 ans américain atteint un plus bas historique

Les rendements des emprunts américains reculent nettement ce vendredi alors que les investisseurs s’inquiètent des conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, qui commence à se manifester hors de Chine, et après la publication d’un indice PMI « flash » montrant une contraction surprise de l’activité dans le secteur des services aux Etats-Unis en février.

Le rendement des Treasuries à 10 ans atteint un plus bas historique, en repli de de 8 points de base (pb), à 1,45% (le précédent plus bas était en septembre dernier). Le taux à 30 ans atteint également un nouveau plus bas historique à 1,88% en recul également de 8 pb. La courbe est inversée sur la partie inférieure à 1 an et sur la partie 2 ans-5 ans.

L'activité du secteur privé aux Etats-Unis s'est contractée contre toute attente en février, avec la montée des craintes liées à l'épidémie de coronavirus, selon les résultats préliminaires des enquêtes mensuelles d'IHS Markit.

L'indice PMI « flash » des services a chuté à 49,4 (53,4 en janvier), son plus bas niveau depuis octobre 2013. C’est la première baisse d'activité depuis 2016 pour ce secteur qui représente les deux tiers environ de l'activité économique américaine. Dans le secteur manufacturier, le PMI ressort au-dessus de 50, à 50,8 (51,9 en janvier), mais à son plus bas niveau depuis août.

« La détérioration est en partie liée à l'épidémie de coronavirus, ce qui se manifeste par une dégradation de la demande dans des secteurs comme le tourisme et les voyages, ainsi que par une baisse des exportations et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement », souligne Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit.